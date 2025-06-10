Инсайдер раскрыл вероятное место проведения «Финала четырёх» Евролиги в 2026 году

Белград (Сербия) с высокой долей вероятности примет «Финал четырёх» Евролиги в следующем сезоне. Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал известный инсайдер Маттео Андриани. По его сведениям, стороны крайне близки к соглашению.

Напомним, в сезоне-2024/2025 «Финал четырёх» Евролиги проходил в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Чемпионом стал «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). В серии за третье место встречались две греческие команды — «Олимпиакос» и «Панатинаикос». В результате обладателями бронзовых медалей стали игроки «Олимпиакоса» (97:93).

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