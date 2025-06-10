Президент УНИКСа Богачёв: пусть Димитриевич сам с ЦСКА разговаривает

Президент УНИКСа Евгений Богачёв ответил на вопрос по поводу бывшего разыгрывающего казанской команды Ненада Димитриевича. Ранее сообщалось, что северомакедонский спортсмен может перейти в московский ЦСКА.

«Мы его и в прошлом сезоне хотели забрать, но он решил остаться в Италии. Не спешит принимать решение. Ему там и платят побольше, чем у нас. Он приходил к нам малоизвестным. У нас стал звездой, выиграл с УНИКСом золото Единой лиги, стал самым ценным игроком в плей-офф. У нас тренер Велимир Перасович может сделать из среднего игрока суперзвезду. Главное, привыкнуть к его жёсткости и нагрузкам на тренировках, работать на занятиях. Помню, говорил Велимиру: «У тебя игроки на тренировках больше травмируются, чем на играх». Он отвечал, что такая работа нужна, чтобы игрок вырос.

Говорил ли с Ненадом по поводу ЦСКА? А что нам об этом говорить? Это Ненад пусть с ЦСКА разговаривает. У нас с ним хорошие отношения, он у нас «родился», можно так сказать. Стал суперзвездой. К нему отличное отношение в Казани, у него и сын тут родился», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».

В УНИКСе Димитриевич выступал с 2022 по 2024 год. Сейчас является игроком «Олимпии».

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