Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин вспомнил об одном из самых значимых моментов своей спортивной жизни

Егор Дёмин вспомнил об одном из самых значимых моментов своей спортивной жизни
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский игрок Егор Дёмин вспомнил о прошлогодней победе в турнире Adidas Next Generation Tournament, который традиционно проводится в рамках «Финала четырёх» Евролиги и носит статус Евролиги U18. Дёмин тогда выступал в составе мадридского «Реала».

«Трудно поверить, что прошёл год с того момента, как мы с моими товарищами по «Реалу» выиграли чемпионат Adidas Next Generation Tournament. Один из самых значимых моментов моей спортивной жизни.

Это память, которую я всегда буду хранить в своём сердце. У нас была крутая команда! Я очень горжусь той победой и своей командой», — написал Дёмин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Егор выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Сейчас читают:
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android