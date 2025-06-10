Егор Дёмин вспомнил об одном из самых значимых моментов своей спортивной жизни

19-летний российский игрок Егор Дёмин вспомнил о прошлогодней победе в турнире Adidas Next Generation Tournament, который традиционно проводится в рамках «Финала четырёх» Евролиги и носит статус Евролиги U18. Дёмин тогда выступал в составе мадридского «Реала».

«Трудно поверить, что прошёл год с того момента, как мы с моими товарищами по «Реалу» выиграли чемпионат Adidas Next Generation Tournament. Один из самых значимых моментов моей спортивной жизни.

Это память, которую я всегда буду хранить в своём сердце. У нас была крутая команда! Я очень горжусь той победой и своей командой», — написал Дёмин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Егор выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: