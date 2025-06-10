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«Вообще в шоке!» Комик и фанат ЦСКА Джабраилов — о результатах армейцев в 2025 году

«Вообще в шоке!» Комик и фанат ЦСКА Джабраилов — о результатах армейцев в 2025 году
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Популярный российский стендап-комик Игорь Джабраилов, являющийся фанатом ЦСКА, высказался о результатах армейцев в сезоне-2024/2025. Напомним, футболисты ЦСКА заняли третье место в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и взяли Кубок России, а баскетболисты стали чемпионами Единой лиги ВТБ, одолев в финальной серии «Зенит» — 4-1.

«Я вообще в шоке [от результатов ЦСКА в футболе и баскетболе]! Мне кажется, это всё происходит потому, что я прихожу. Я в этом сезоне стал часто посещать матчи ЦСКА во многих видах спорта. Я уже устаю от банкетов, но, честно говоря, мне нравится. Я в восторге от этого финального матча.

Такой громкости трибун не слышал очень давно. В последний раз, наверное, на футбольной встрече ЦСКА — «Зенит» в финале Пути РПЛ. Болельщикам ЦСКА реально огромный респект. Это было очень громко, до мурашек», — приводит слова Джабраилова издание Legalbet.

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