Экс-президент ЦСКА: без Евролиги радость от победы в Единой лиге в разы больше

Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала победу армейцев в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.

«Обалденные эмоции! Сейчас, без Евролиги, радость от победы в национальном чемпионате в разы больше. Честно говоря, мы точно не были фаворитами. Это не для красного словца. И не только в этой серии не были фаворитами, а в целом в чемпионате, но боролись и старались», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

В финальной серии плей-офф ЦСКА встречался с победителями регулярного сезона из Санкт-Петебурга — «Зенитом». Армейцы одержали победу со счётом 4-2. В «золотом» для себя матче 9 июня ЦСКА выиграл со счётом 96:73.