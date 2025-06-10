Экс-президент ЦСКА: без Евролиги радость от победы в Единой лиге в разы больше
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Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала победу армейцев в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.
«Обалденные эмоции! Сейчас, без Евролиги, радость от победы в национальном чемпионате в разы больше. Честно говоря, мы точно не были фаворитами. Это не для красного словца. И не только в этой серии не были фаворитами, а в целом в чемпионате, но боролись и старались», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».
В финальной серии плей-офф ЦСКА встречался с победителями регулярного сезона из Санкт-Петебурга — «Зенитом». Армейцы одержали победу со счётом 4-2. В «золотом» для себя матче 9 июня ЦСКА выиграл со счётом 96:73.
Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский
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