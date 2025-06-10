Брайан Уиндхорст ответил, ведутся ли переговоры об уходе Адетокунбо из «Милуоки»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного обмена тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другую команду.

«В настоящее время никаких переговоров об обмене Янниса Адетокунбо не ведётся. Игрок не просил о переходе, а «Бакс» не планируют его обменивать», — заявил Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Напомним, Адетокунбо выиграл чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки» в 2021 году. Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: