Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо ответил на слухи о своём обмене из «Милуоки»

Яннис Адетокунбо ответил на слухи о своём обмене из «Милуоки»
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал слухи по поводу его возможного обмена в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я болею за красивый баскетбол, вот и всё. Финалы — это нечто особенное, и я надеюсь вскоре вернуться в состав «Бакс», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Coast to Coast Brasil в социальной сети X.

Напомним, Адетокунбо выиграл чемпионат североамериканской лиги с «Милуоки» в 2021 году. Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

Сейчас читают:
А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях
А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android