Яннис Адетокунбо ответил на слухи о своём обмене из «Милуоки»

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал слухи по поводу его возможного обмена в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я болею за красивый баскетбол, вот и всё. Финалы — это нечто особенное, и я надеюсь вскоре вернуться в состав «Бакс», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Coast to Coast Brasil в социальной сети X.

Напомним, Адетокунбо выиграл чемпионат североамериканской лиги с «Милуоки» в 2021 году. Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры: