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Инсайдер обновил информацию о возможном обмене Кевина Дюранта

Инсайдер обновил информацию о возможном обмене Кевина Дюранта
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире программы Get Up сообщил, что «Финикс Санз» в ближайшие недели может обменять своего лидера и лёгкого форварда Кевина Дюранта. По его словам, одной из наиболее заинтересованных в приобретении Дюранта команд выступает «Нью-Йорк Никс».

В минувшем регулярном сезоне 36-летний Дюрант принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, а также совершая шесть подборов и 4,2 передачи за игру. Тем не менее «Санз» не смогли выйти в плей-офф, завершив сезон с 36 победами при 46 поражениях. Кроме «Нью-Йорка», сообщается также об интересе к Дюранту со стороны «Сан-Антонио Спёрс».

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