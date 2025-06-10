Анатолий Мещеряков: «Локомотив-Кубань» выбрал правильный вектор — развивать молодёжь

Директор департамента транспорта правительства Российской Федерации, в недавнем прошлом председатель правления ПБК «Локомотив-Кубань» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоги сезона для краснодарского клуба в Единой лиге ВТБ.

«Завершился самый длинный в истории Лиги ВТБ баскетбольный сезон. Команды играли по новой схеме, и, на мой взгляд, сезон получился — зрители получили истинное удовольствие. «Локо» показал хороший результат, несмотря на то что мы очень хотели получить медали. Одна только битва в серии с «Зенитом» стала настоящим украшением сезона!

Сложный четвёртый матч с УНИКСом в Краснодаре показал, что силы и энергия есть, но нам чуть не хватило до победы в наисложнейшем втором овертайме. Поставьте любую команду из первой тройки в те же условия, что были у клуба в течении сезона, смогли бы они показать такой результат?

Честь и хвала наших игрокам, медицинскому штабу. А также тренерскому составу, который в условиях ограниченного времени сумел создать не только суперсплочённую команду, но и правильную атмосферу внутри неё.

«Локомотив» выбрал правильный вектор — развивать молодёжь. Семь воспитанников клубной академии в основной команде — это говорит о многом. А также то, какое количество молодых спортсменов становятся костяком в сборной России.

В этом сезоне ещё более ярко проявил себя Кирилл Елатонцев. Он получил приз лучшего молодого игрока второй раз, но играет уже без скидки на возраст! Меня лично порадовал Кирилл Темиров. Некоторые специалисты считают, что ему недостаточно таланта, однако он за счёт работоспособности и самоотдачи стал по-настоящему игроком основного состава. Отмечу Всеволода Ищенко, который, к сожалению, получил травму по ходу сезона, а также Михаила Ведищева, которые, уверен, раскроются в следующем году. Хочу сказать, что российским игрокам нельзя останавливаться. Вы должны быть наглее и смелее на площадке!

В начале сезона были скептические слова от разных специалистов о решении Андрея Владимировича Ведищева совместить сразу два поста — президента клуба и главного наставника команды. Однако по результатам сезона могу сказать одно — мы открыли для себя ещё одного большого российского тренера!

Хочу поздравить всех игроков, сотрудников клуба, тренеров с успешным сезоном. Спасибо болельщикам, которые заполняли краснодарскую арену и поддерживали команду на выездах — вы наш шестой игрок!

Без ошибок игры не бывает, но уверен, что «Локо» станет сильнее в следующем сезоне!» — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

По итогам сезона «Локомотив-Кубань» занял четвёртое место.