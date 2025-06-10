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ЦСКА впервые в своей истории завоевал титул на стадионе «Мегаспорт»

ЦСКА впервые в своей истории завоевал титул на стадионе «Мегаспорт»
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Московский ЦСКА впервые в своей истории завоевал чемпионство на стадионе «Мегаспорт», находящемся в столице.

В понедельник, 9 июня, армейцы подняли кубок за победу в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025 после «золотого» для себя шестого матча в финальной серии с «Зенитом», который завершился победой ЦСКА со счётом 96:73.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский

Больше всего раз команды становились чемпионами под сводами стадиона «Баскет-холл» в Казани, на котором домашние встречи проводит местный УНИКС. Клубы целых четыре раза поднимали кубок на этой арене.

«Мегаспорт» же застал чемпионство второй раз в своей истории. В 2022 году «Зенит» поднял кубок в Москве.

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