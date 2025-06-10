ЦСКА впервые в своей истории завоевал титул на стадионе «Мегаспорт»

Московский ЦСКА впервые в своей истории завоевал чемпионство на стадионе «Мегаспорт», находящемся в столице.

В понедельник, 9 июня, армейцы подняли кубок за победу в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025 после «золотого» для себя шестого матча в финальной серии с «Зенитом», который завершился победой ЦСКА со счётом 96:73.

Больше всего раз команды становились чемпионами под сводами стадиона «Баскет-холл» в Казани, на котором домашние встречи проводит местный УНИКС. Клубы целых четыре раза поднимали кубок на этой арене.

«Мегаспорт» же застал чемпионство второй раз в своей истории. В 2022 году «Зенит» поднял кубок в Москве.