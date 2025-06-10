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Джордан будет получать от NBC в разы больше, чем Баркли на канале TNT — Стивен Эй Смит

Джордан будет получать от NBC в разы больше, чем Баркли на канале TNT — Стивен Эй Смит
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит вместе с Патриком Бет-Дэвидом на подкасте PBD Podcast обсудили появление легендарного игрока и шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана в качестве аналитика телевизионных эфиров канала NBC, с которым Джордан подписал контракт.

Журналисты поговорили о спекуляциях вокруг суммы контракта Майкла с руководством телеканала. Ранее сообщалось, что Джордан будет получать $ 40 млн, что в два раза больше зарплаты другой легенды НБА — Чарльза Баркли, работающего на канале TNT Sports. В ходе диалога Эй Смит предположил, что контракт Джордана больше чем в два раза.

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