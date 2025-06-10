«Появляется группа безработных». Президент ЦСКА — о контрактах игроков

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу контрактов с баскетболистами после победы в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.

«Да, у нас появляется группа безработных. Буду стараться устроить их на работу.

В ЦСКА? Буду стараться их устроить на работу. Конечно, будут потери и приходы. Но, наверное, сейчас об этом нет смысла говорить. Я ещё хочу добавить: рад за Андреаса Пистиолиса. Потому что для него это был первый полноценный сезон в ЦСКА. Он сверхуспешный. Андреас — молодец».

По поводу Аврамовича я уже сказал: дайте насладиться победой. Всё остальное — потом», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».