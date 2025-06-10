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Видео: экс-игрок НБА Казинс подрался с фанатом и был забросан напитками в Пуэрто-Рико

Видео: экс-игрок НБА Казинс подрался с фанатом и был забросан напитками в Пуэрто-Рико
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс оказался в центре скандала во время матча в лиге Пуэрто-Рико.

В понедельник, 9 июня, команда Казинса «Метс де Гуаянабо» встречалась с «Байамоном». В ходе одного из эпизодов Демаркус вступил в перепалку с одним из фанатов в первом ряду, который показывал в адрес американской звезды жест «плакса». Казинсу это не понравилось, он подошёл к болельщику и изобразил унизительные действия, после чего стал тыкать средним пальцем прямо в лицо.

Реакция трибун последовала незамедлительно — один из фанатов подбежал и попытался ударить Казинса. Рефери приняли решение удалить американца с площадки, однако, во время того, как тот покидал паркет, он перекрикивался с фанатами нецензурными выражениями, за что был забросан различными напитками. После этого Демаркус сорвался и был готов убежать драться на трибуны, но полиция и охрана повалили его на землю.

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