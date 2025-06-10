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Экс-тренер УНИКСа Ерёмин: команды находятся в стагнации

Экс-тренер УНИКСа Ерёмин: команды находятся в стагнации
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Бывший главный тренер УНИКСа Станислав Ерёмин высказался о чемпионстве ЦСКА в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025 и оценил уровень российских команд без участия в элитном европейском турнире Евролиге.

«Когда меняется чемпион, это говорит о том, что всё в динамике. Наверное, зрителям интересно наблюдать за такими процессами, когда борьба до конца. Что касается чемпионства ЦСКА – мне кажется, они заслуженно победили.

К сожалению, многие возлагали надежды на «Зенит», что он даст бой в финале. Но получилось так, что с одной стороны – команда, а с другой стороны – набор высококлассных игроков. И команда победила. Хотя я понимаю, что у «Зенита» были свои проблемы, связанные с травмированными игроками. Я только могу поздравить ЦСКА, потому что армейцы действительно заслуженно победили.

А что касается международного уровня, уровня Евролиги – мне кажется, не надо заблуждаться, всё равно мы варимся в собственном соку. Когда встречаются команды разных стилей в Евролиге, то это способствует росту всех команд. И в этом плане мы, мне кажется, находимся в стагнации. Хотя, если бы сегодня [играли в Евролиге] ЦСКА и другие команды – тот же «Зенит», «Локомотив» – они быстро реанимировались бы и достойно выступали бы», — приводит слова Ерёмина издание Metaratings.

В финале ЦСКА встречался с санкт-петербургским «Зенитом» и одержал победу со счётом 4-2. Лучшим игроком «золотого» матча 2025 года (96:73) стал французский форвард армейцев Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата при одной потере.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
96 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, М'Бай - 19, Уэйр - 16, Ухов - 12, Джекири - 11, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 7, Карпенко - 1, Михайловский, Аврамович, Ганькевич, Антонов
Зенит: Фрейзер - 17, Бэйкон - 16, Швед - 9, Пойтресс - 9, Уайт - 7, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 2, Щербенев, Захаров, Карасёв, Земский
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