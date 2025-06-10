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Определена команда, которая может продолжить необычную традицию чемпионов НБА

Определена команда, которая может продолжить необычную традицию чемпионов НБА
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» может продолжить необычную традицию, которая установилась в последние восемь лет.

Клубы, в составе которых находились бывшие игроки коллектива из Вашингтона, последние восемь лет становились чемпионами североамериканской лиги. В финале 2025 года между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс» есть два бывших представителя «Уизардс» — оба играют в Индиане — Томас Брайант и Джарэйс Уокер.

Эта серия началась в 2017-м после чемпионства «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого играли Шон Ливингстон и Джавэйл Макги, до этого числившиеся в «Вашингтоне». В 2018-м «Уорриорз» вновь взяли титул в составе с Шоном и Джавэйлом.

В 2019 году титул завоевал «Торонто Рэпторс» с экс-игроком «Уизардс» Джоди Миксом. В 2020-м — «Лос-Анджелес Лейкерс» с Дуайтом Ховардом, Джавэйлом Макги и Маркифом Моррисом.

В 2021-м — «Милуоки Бакс» с Бобби Портисом в составе, в 2022-м — «Уорриорз» с Гэри Пэйтоном-младшим, Отто Портером и Крисом Кьоццей. В 2023-м — «Денвер Наггетс» с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, Джеффом Грином, Ишем Смитом и Томасом Брайантом, в 2024-м — «Бостон Селтикс» с Кристапсом Порзингисом.

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