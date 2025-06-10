Экс-игрок НБА Бизли заявил, что обыгрывал Леброна Джеймса один на один

36-летний американский профессиональный баскетболист лиги BIG3 Майкл Бизли, выступавший на позиции лёгкого и тяжёлого форварда в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заявил, что обыгрывал четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, представляющего коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс».

При общении с популярным стримером игр Fortnite, Valorant и NBA 2k Эдином Россом был поднят вопрос о противостояниях один на один.

Росс. Ты обыгрывал Леброна один на один?

Бизли. Да. Я имею в виду, что история рассказана неправильно. Я выиграл со счётом 11:9.

По сообщениям издания Fadeaway World, некоторые утверждают, что в годы выступления Леброна за «Майами» Майкл одержал 30 побед в играх один на один с Джеймсом. Но ни одна из этих встреч не задокументирована.

Именно обмен Бизли в «Миннесоту Тимбервулвлз» в 2010 году позволил руководству «Хит» освободить платёжную ведомость и подписать Леброна.