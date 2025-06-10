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Егор Дёмин попал в список игроков, приглашённых в «зелёную комнату» драфта НБА — 2025

Известный журналист и драфт-аналитик Джонатан Гивони опубликовал в социальной сети Х (ранее Twitter) список 13 баскетболистов, которые были приглашены в «зелёную комнату» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Зелёная комната» — специальное место вблизи сцены во время церемонии драфта, в котором располагаются новички вместе со своими семьями.

Список баскетболистов, приглашённых в «зелёную комнату»:

1. Купер Флэгг

2. Дилан Харпер

3. Эйс Бэйли

4. Вальдес Эджкомб-младший

5. Тре Джонсон

6. Джеремайя Фирс

7. Кон Нуппель

8. Каспарас Якучионис

9. Каман Малуоч

10. Егор Дёмин

11. Картер Брайант

12. Дерик Куин

13. Аса Ньюэлл

Считается, что француз Ноа Эссенг тоже будет приглашён, но пока ещё принимает участие в Бундеслиге.

Сама церемония начнётся в ночь на 26 июня.