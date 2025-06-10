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Понкрашов объяснил, за счёт чего ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2025

Понкрашов объяснил, за счёт чего ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2025
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Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов высказался о победе ЦСКА в Единой лиге в сезоне-2024/2025.

«В плей-офф было всё, в принципе, ожидаемо. Наверное, в четвертьфиналах – точно. По результатам полуфиналов – я так и предполагал, что такой будет финал. Единственный вопрос для меня был: сможет ли УНИКС навязать борьбу ЦСКА. Но казанцы не смогли, ЦСКА довольно легко вышел в финал. С другой стороны, мы увидели суперсерию между «Зенитом» и «Локомотивом». Я вообще считаю, что она – украшение чемпионата.

Перед началом сезона я на самом деле выделял ЦСКА и говорил, что они одни из моих фаворитов, поскольку они сумели сделать главное – сохранили свой костяк, сделали точечное усиление в лице Аврамовича. И в целом на бумаге они выглядели более стабильно.

Сложно сказать, возвращается ли гегемония ЦСКА, потому что межсезонье будет довольно жарким. Команды активно будут менять свои составы. Финал выглядел уверенно для ЦСКА, и вообще в плей-офф было видно, что армейцы набрали форму. Но насчёт гегемонии рано говорить», — приводит слова Понкрашова издание «Спорт день за днём».

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