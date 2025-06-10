«Панатинаикос» хочет переманить экс-звезду ЦСКА из «Олимпиакоса»

Руководство «Панатинаикоса» предложило 30-летнему сербскому баскетболисту Николе Милутинову, выступающему за греческий «Олимпиакос» на позиции центрового, контракт на € 9 млн на три года, сообщило издание Eurohoops.

Милутинов известен своими выступлениями за московский ЦСКА, игроком которого он был с 2020 по 2023 год. В 2023-м он был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона, а в составе армейцев стал чемпионом в 2021-м, серебряным призёром в 2022-м и бронзовым – в 2023-м.

С 2023 года выступает за греческий «Олимпиакос». В сезоне-2024/2025 стал бронзовым финалистом Евролиги, обыграв в матче за третье место «Панатинаикос» — 97:93.