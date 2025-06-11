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«Только один грек». Тренер «Панатинаикоса» раскритиковал «Олимпиакос» за легионеров

«Только один грек». Тренер «Панатинаикоса» раскритиковал «Олимпиакос» за легионеров
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Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман раскритиковал «Олимпиакос» после поражения в финале чемпионата Греции за практически полное отсутствие греческих баскетболистов.

«Я хочу сказать, что люблю Грецию. Многие люди пришли, размахивая греческим флагом. Они показали греческий флаг — но сколько греческих игроков в составе «Олимпиакоса»? Только один. Все остальные — фальшивки: Уолкап, Везенков, который играет за Болгарию, Митру-Лонг не грек, Дорси. Только один грек [Ларенцакис]», — приводит слова Атамана издание Basketball Sphere.

В заявке «Олимпиакоса» в Евролиге находится один греческий баскетболист — защитник Яннулис Ларенцакис. У разыгрывающего Томаса Уолкапа — двойное гражданство США и Греции. У «Панатинаикоса» в заявке четыре грека.

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