Видео: предсезонная тренировка Луки Дончича

26-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий на позиции защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», в социальных сетях выложил видеоролик из тренажёрного зала, в котором выполняет присед с большим весом.

На драфте НБА 2018 года Дончич был выбран «Атлантой Хоукс» под третьим номером. Права на игрока были сразу же обменяны в «Даллас Маверикс» на пятый пик — Трея Янга и защищённый пик драфта-2019.

В составе «Далласа» Дончич один раз вышел в финал НБА (2024 год), а 2 февраля 2025-го стал частью громкого обмена между «Маверикс» и «Лейкерс», в ходе которого Энтони Дэвис перешёл в «Даллас», а Лука — в состав «озёрников».