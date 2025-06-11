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Айзея Томас назвал идеальный вариант для будущего Янниса Адетокунбо

Айзея Томас назвал идеальный вариант для будущего Янниса Адетокунбо
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас выразил мнение, что тяжёлому форварду и лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо стоит перейти в клуб из крупного рынка.

«Влияние Янниса действительно впечатляет. Он обладает огромной популярностью не только в Греции или США, но и по всему миру. Это один из величайших баскетболистов в истории. Думаю, пришло время для перемен. Он уже подарил этому городу и клубу чемпионский титул, дважды становился MVP.

Мне кажется, он попытается сменить обстановку и перебраться в команду с большого рынка — возможно, в Нью-Йорк или куда-то ещё. Хотя, конечно, не исключено, что он решит остаться», — цитирует Адетокунбо BasketNews.

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