Рик Карлайл раскрыл проблему «Индианы» перед третьим матчем с «Оклахомой»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался в преддверии третьего матча в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится завтра, 12 июня, в 3:30 мск.

«То, что было — уже в прошлом, значение имеет только счёт в серии. Мы обязаны двигаться дальше и серьёзно прибавлять, что нам хорошо известно. За восемь четвертей мы проиграли шесть или семь, а противостоим очень сильной команде.

Нужно сделать выводы, внести необходимые изменения и сыграть на более высоком уровне», — приводит слова Карлайл североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Бретт Сигель на своей страничке в социальной сети X.