Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оставьте его в покое». Кайри Ирвинг резко ответил на критику известного баскетболиста

«Оставьте его в покое». Кайри Ирвинг резко ответил на критику известного баскетболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал игру центрового «Нью-Йорк Никс» Карла-Энтони Таунса, а также обратился к тем, кто часто критикует игрока.

«Пока не забыл, хочу сказать: хватит уже подшучивать над моим братом КАТом. С меня довольно, пора это прекратить. Всё, больше никаких шуток про моего брата. Я серьёзно — если вы ещё раз выложите эти мемы или перезальёте что-то подобное, я отреагирую. Не физически, конечно, а по-другому, но отреагирую, предупреждаю. Так что оставьте его в покое, ладно? Вы даже не представляете, что значит расти в Нью-Джерси и быть частью разных культур одновременно.

Поверьте мне, Джерси — это всего лишь 130 миль в длину, очень маленький штат, но тут собрано столько разных людей, и чтобы выжить, нужно уметь ладить с разными. Я не всегда согласен с тем, как он иногда меняет свой стиль общения, бывает, это даже смешно. Но если говорить серьёзно, он — мужчина, мой брат, и я всегда его защищаю». Так что ещё раз: оставьте его в покое и проявите уважение», — заявил Ирвинг в рамках собственного стрима.

Отметим, что Таунса часто критикуют за нестабильную игру и слабую защиту, особенно в плей-офф. Его обвиняют в «мягкости», глупых фолах и неэффективности в решающие моменты, несмотря на хорошие статистические показатели и статус звезды команды.

Сейчас читают:
Был кумиром НБА, но стал изгоем. Казинса довели до истерики — матч вышел из-под контроля
Был кумиром НБА, но стал изгоем. Казинса довели до истерики — матч вышел из-под контроля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android