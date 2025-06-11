«Оставьте его в покое». Кайри Ирвинг резко ответил на критику известного баскетболиста

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал игру центрового «Нью-Йорк Никс» Карла-Энтони Таунса, а также обратился к тем, кто часто критикует игрока.

«Пока не забыл, хочу сказать: хватит уже подшучивать над моим братом КАТом. С меня довольно, пора это прекратить. Всё, больше никаких шуток про моего брата. Я серьёзно — если вы ещё раз выложите эти мемы или перезальёте что-то подобное, я отреагирую. Не физически, конечно, а по-другому, но отреагирую, предупреждаю. Так что оставьте его в покое, ладно? Вы даже не представляете, что значит расти в Нью-Джерси и быть частью разных культур одновременно.

Поверьте мне, Джерси — это всего лишь 130 миль в длину, очень маленький штат, но тут собрано столько разных людей, и чтобы выжить, нужно уметь ладить с разными. Я не всегда согласен с тем, как он иногда меняет свой стиль общения, бывает, это даже смешно. Но если говорить серьёзно, он — мужчина, мой брат, и я всегда его защищаю». Так что ещё раз: оставьте его в покое и проявите уважение», — заявил Ирвинг в рамках собственного стрима.

Отметим, что Таунса часто критикуют за нестабильную игру и слабую защиту, особенно в плей-офф. Его обвиняют в «мягкости», глупых фолах и неэффективности в решающие моменты, несмотря на хорошие статистические показатели и статус звезды команды.