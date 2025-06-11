Халибёртон прокомментировал состояние здоровья перед третьим матчем с «Оклахомой»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон перед третьим матчем финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится завтра, 12 июня, в 3:30 мск, высказался по поводу своей травмы.

«Со мной всё в порядке. Есть небольшая проблема с голенью, но вдаваться в подробности не буду. Чувствую себя хорошо и буду готов к третьему матчу», — цитирует Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Бретт Сигель на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что после второго матча в социальных сетях появилось видео того, как баскетболист прихрамывал.