Халибёртон прокомментировал состояние здоровья перед третьим матчем с «Оклахомой»
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон перед третьим матчем финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится завтра, 12 июня, в 3:30 мск, высказался по поводу своей травмы.
НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Со мной всё в порядке. Есть небольшая проблема с голенью, но вдаваться в подробности не буду. Чувствую себя хорошо и буду готов к третьему матчу», — цитирует Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Бретт Сигель на своей страничке в социальной сети X.
Отметим, что после второго матча в социальных сетях появилось видео того, как баскетболист прихрамывал.
Момент с Тайризом:
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