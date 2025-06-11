Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо поделился фото у статуи Христа с джерси «Милуоки» на фоне слухов об обмене

Адетокунбо поделился фото у статуи Христа с джерси «Милуоки» на фоне слухов об обмене
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он позирует у статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, держа в руках игровую майку «Милуоки Бакс».

Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо

В последнее время всё чаще появляются слухи о возможном обмене греческого форварда, однако инсайдер Брайан Уиндхорст недавно сообщил, что на данный момент переговоры о его обмене не ведутся: сам Адетокунбо не просил о переходе, а руководство «Бакс» не планирует его отдавать.

Напомним, в 2021 году Яннис помог «Милуоки» выиграть чемпионат НБА, однако в текущем плей-офф команда уступила «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

Следить за всеми переходами:
Всё, что нужно знать про будущие обмены и контракты в НБА. LIVE
Live
Всё, что нужно знать про будущие обмены и контракты в НБА. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android