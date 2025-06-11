Адетокунбо поделился фото у статуи Христа с джерси «Милуоки» на фоне слухов об обмене

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой он позирует у статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, держа в руках игровую майку «Милуоки Бакс».

Яннис Адетокунбо

В последнее время всё чаще появляются слухи о возможном обмене греческого форварда, однако инсайдер Брайан Уиндхорст недавно сообщил, что на данный момент переговоры о его обмене не ведутся: сам Адетокунбо не просил о переходе, а руководство «Бакс» не планирует его отдавать.

Напомним, в 2021 году Яннис помог «Милуоки» выиграть чемпионат НБА, однако в текущем плей-офф команда уступила «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.