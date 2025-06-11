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«Нельзя было пойти в ресторан». Леброн назвал свой самый значимый чемпионский титул

«Нельзя было пойти в ресторан». Леброн назвал свой самый значимый чемпионский титул
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил чемпионский титул «Лейкерс» 2020 года, когда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходил в так называемом «пузыре» — изолированной зоне из-за пандемии. В финале «Лос-Анджелес» обыграл «Майами Хит» со счётом 4-2.

«Я согласен с теми, кто говорит, что это была самая чистая форма баскетбола. В пузыре всё сводилось исключительно к игре — только баскетбол и ничего больше. В обычной жизни у нас есть свобода делать всё, что мы захотим: мы добились успеха, заработали деньги, получили доступ к разным возможностям. Но в пузыре этого не было — нельзя было просто пойти в ресторан, заняться чем-то ещё, отвлечься. Всё было посвящено только баскетболу.

Из всех своих чемпионств я особенно ценю то, каким был уровень концентрации именно тогда. Важно было, как долго ты можешь сохранять фокус, чтобы добиться цели. Ведь причин потерять концентрацию хватало — мы привыкли к определённому образу жизни, к комфорту, а здесь нужно было полностью переключиться на игру», — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

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