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Марк Дэйгнолт определил главную проблему «Оклахомы» в матчах с «Индианой»

Марк Дэйгнолт определил главную проблему «Оклахомы» в матчах с «Индианой»
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал предстоящий третий матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», который состоится завтра, 12 июня, в 3:30 мск.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В игре против «Пэйсерс» необходимо выстраивать защиту на концептуальном уровне, поскольку их нападение строится именно на подобных принципах.

Они мастерски навязывают сопернику свою игру, и нам предстоит серьёзно поработать над этим аспектом», — приводит слова Дэйгнолта североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Бретт Сигель на своей странице в социальной сети X.

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