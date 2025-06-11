Марк Дэйгнолт определил главную проблему «Оклахомы» в матчах с «Индианой»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт прокомментировал предстоящий третий матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», который состоится завтра, 12 июня, в 3:30 мск.

«В игре против «Пэйсерс» необходимо выстраивать защиту на концептуальном уровне, поскольку их нападение строится именно на подобных принципах.

Они мастерски навязывают сопернику свою игру, и нам предстоит серьёзно поработать над этим аспектом», — приводит слова Дэйгнолта североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Бретт Сигель на своей странице в социальной сети X.