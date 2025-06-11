«Девочкам достаётся всё, а мальчикам — нет». Шакил О'Нил — о воспитании семерых детей

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил рассказал о своих принципах воспитания детей. По разным источникам, он является отцом семерых детей. В браке с Шауни Хендерсон у него родились четверо: Шариф (25 лет), Амира (23 года), Шакир (22 года) и Ме'ара (19 лет). Кроме того, у О'Нила есть дочь Таахира (28 лет) от отношений с Арнеттой Ярдбур, а также пасынок Майлз (28 лет) от брака Шауни. В одном из интервью он также упомянул ещё одного ребёнка, не назвав его имени.

«Девочкам достаётся всё, что они хотят, а мальчикам — нет. Я не скажу, что они из-за этого расстраиваются, скорее, просто принимают это как данность. Я им сразу объяснил: «Послушайте, парни, ваши сёстры будут получать гораздо больше, чем вы. Так устроена жизнь. Женщин нужно защищать, обеспечивать — поэтому у них всегда будет больше преимуществ». Так что, когда кто-то из них получает что-то, а вы нет, я не хочу слышать никаких жалоб. Они могут приезжать сюда, оставаться сколько угодно, делать, что захотят — а вы не можете. Когда вам исполнится 18, 19, 20 лет — идите своей дорогой, возвращайтесь только в гости.

Одна из моих дочерей, например, работает директором по маркетингу в Pepsi. Я лишь хочу, чтобы вы получили хорошее образование, наслаждались жизнью и оставались самими собой. И ещё я сказал детям — за это они, правда, немного на меня обиделись: чтобы получить доступ к папиным деньгам, нужно иметь три диплома. Потому что я сторонник уважаемой, правильной семейственности», — заявил О'Нил в рамках собственного подкаста.