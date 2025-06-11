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«Это меня раздражало». Деррик Роуз ответил, почему Леброн выводил его из себя на площадке

«Это меня раздражало». Деррик Роуз ответил, почему Леброн выводил его из себя на площадке
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Деррик Роуз высказался о своих противостояниях с лёгким форвардом Леброном Джеймсом, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Брон… Это было не просто противостояние разыгрывающих. Конечно, мне хотелось превзойти и разыгрывающих тоже, но я не смотрел на это так: если ты — защитник, который много набирает, и обычно у тебя 30 очков за игру, а я сдержу тебя до 25, значит, мы выиграем.

Я знал, что если ты не ассистент по натуре, то недостающие очки ты передачами не наберёшь. А вот если у меня 22 очка, а средний показатель — 25, я мог добрать недостающее через передачи, потому что умею это делать.

Брон был единственным, кто мыслил как разыгрывающий, хотя формально им не был: то начинал игру с набора очков, то отдавал передачи, умело подстраиваясь под ситуацию. Это меня раздражало», — сказал Роуз на YouTube-канале Basketball Network.

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