Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александар Везенков ответил Эргину Атаману, назвавшему его фальшивым греком

Александар Везенков ответил Эргину Атаману, назвавшему его фальшивым греком
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков отреагировал на слова главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана в своей адрес.

«Неприятно, что меня называют фальшивым греком. Не собираюсь сидеть здесь и говорить, что я грек или что-то в этом роде. Но я свободно говорю по-гречески. Я знаю историю. Я ходил здесь в школу. Я вырос здесь. Знаю обычаи и традиции этой страны. Я люблю эту страну. Не думаю, что кто-то может назвать меня фальшивым греком. Люди могут многое сказать сгоряча. Каждый борется за свою страну. Я понимаю реакцию тренера Атамана. Но он работает в Греции.

Мои родители — болгары. Они много работали на Кипре и гордятся этим. Я там родился. Моя сестра и её дети до сих пор там живут. Для меня Кипр — греческий остров, несмотря на разделение. Таким образом, нельзя кого-то определить по какой-то одной конкретной стране. Я люблю каждую из этих трёх стран одинаково», — сказал Везенков на канале SPORT24 в YouTube.

Сейчас читают:
«Только один грек». Тренер «Панатинаикоса» раскритиковал «Олимпиакос» за легионеров

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android