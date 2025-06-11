Александар Везенков ответил Эргину Атаману, назвавшему его фальшивым греком

Тяжёлый форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков отреагировал на слова главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана в своей адрес.

«Неприятно, что меня называют фальшивым греком. Не собираюсь сидеть здесь и говорить, что я грек или что-то в этом роде. Но я свободно говорю по-гречески. Я знаю историю. Я ходил здесь в школу. Я вырос здесь. Знаю обычаи и традиции этой страны. Я люблю эту страну. Не думаю, что кто-то может назвать меня фальшивым греком. Люди могут многое сказать сгоряча. Каждый борется за свою страну. Я понимаю реакцию тренера Атамана. Но он работает в Греции.

Мои родители — болгары. Они много работали на Кипре и гордятся этим. Я там родился. Моя сестра и её дети до сих пор там живут. Для меня Кипр — греческий остров, несмотря на разделение. Таким образом, нельзя кого-то определить по какой-то одной конкретной стране. Я люблю каждую из этих трёх стран одинаково», — сказал Везенков на канале SPORT24 в YouTube.

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