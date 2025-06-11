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Дюрант отреагировал на давние слова Майкла Джордана и Коби Брайанта в свой адрес

Дюрант отреагировал на давние слова Майкла Джордана и Коби Брайанта в свой адрес
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36-летний форвард клуба «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на видеонарезку. В частности, в ней демонстрируется фрагмент из интервью легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, которое тот давал в 2013 году.

Джордана тогда попросили выбрать между Коби Брайантом и Леброном Джеймсом, на что Майкл ответил «Кевин Дюрант».

Кроме того, в видеонарезке демонстрируется фрагмент, где Брайант говорит, что труднее всего играть в защите было против Дюранта.

«Величайший игрок всех времён что-то задумал», — написал в комментариях под видео Дюрант.

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