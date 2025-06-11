Антон Понкрашов: в «Зените» будет большая перестройка

Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мнением о возможном уходе лёгкого форварда Дуэйна Бэйкона из «Зенита».

«Сильно ли этот уход ударит по сине-бело-голубым? Думаю, в «Зените» будет большая перестройка. Если уйдёт Бэйкон, уйдут ещё несколько игроков, то придётся находить кого-то нового, потому что Дуэйн в этом году действительно показал, что он может и выигрывать, и проигрывать матчи (смеётся).

Но у него сумасшедший атакующий арсенал. Это уникальный игрок, которого давно не было в лиге — это 100-процентный факт. Это в первую очередь потеря не для «Зенита», а для всей Единой лиги ВТБ, потому что он яркий и интересный игрок, за которым приятно наблюдать», — приводит слова Понкрашова «Спорт день за днём».

В завершившемся сезоне Единой лиги Дуэйн выступил в 58 матчах, в которых в среднем набирал 17,5 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 2,2 передачи. «Зенит» занял второе место, проиграв в финальной серии московскому ЦСКА (2-4).

Главные новости дня: