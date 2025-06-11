Назван шаг «Олимпиакоса» в попытке сохранить экс-игрока ЦСКА Николу Милутинова

Владельцы баскетбольного клуба «Олимпиакос» братья Ангелопулос намерены предложить центровому Николе Милутинову новый контракт по схеме 2+1 на сумму € 6,5 млн. Об этом информирует Eurohoops.

Сам Милутинов, как отмечается, ещё не принял окончательного решения. Кроме того, по данным издания, «Милан» по-прежнему ведёт переговоры с сербским спортсменом.

Напомним, с 2020 по 2023 год Милутинов выступал за московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 Никола признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В настоящий момент сербскому центровому 30 лет.

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