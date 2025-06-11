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Перкинс рассказал, какое секретное оружие есть у «Оклахомы» в финале с «Индианой»

Перкинс рассказал, какое секретное оружие есть у «Оклахомы» в финале с «Индианой»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс назвал атакующего защитника Алекса Карузо секретным оружием «Оклахома-Сити Тандер» в финальной серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (1-1).

«У «Тандер» есть то, чего нет ни у одной другой команды лиги — секретное оружие, выходящее со скамейки запасных. Его зовут Алекс Карузо. Каждый раз, появляясь на площадке, он полностью меняет ход игры.

Его индивидуальная защита — образец мастерства, достойный учебников. В конце первой половины [второго матча] он настолько надёжно опекал Паскаля Сиакама, что тот был откровенно раздражён и сбит с толку», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.

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