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Экс-игрок НХЛ: поставьте Леброна Джеймса на коньки

Экс-игрок НХЛ: поставьте Леброна Джеймса на коньки
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркиф Моррис вместе с бывшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пи Кей Суббэном и экспертом Стивеном Эй Смитом поделился мнением о спорте, который воспитывает лучших атлетов.

Моррис: очевидно, баскетбол.

Эй Смит: если говорить о чистом атлетизме, то я согласен.

Суббэн: поставьте Леброна Джеймса на коньки.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 74 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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