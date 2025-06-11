Карлайл раскрыл состояние Халибёртона перед решающим третьим матчем с «Оклахомой»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл в преддверии третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» высказался о состоянии разыгрывающего Тайриза Халибёртона.

«Я знаю, что он испытывает определённый дискомфорт, присутствуют неприятные ощущения, но с каждым днём ему становится всё лучше. Не думаю, что он сам станет говорить об этом.

Сейчас наступил тот момент, лучше которого трудно представить: атмосфера, интерес, новые возможности, возвращение домой — столько всего захватывающего! Хотя у пары ребят есть некоторые проблемы с формой, думаю, ничто не сможет помешать им выйти на поле и принять участие в матче», — цитирует Карлайла ESPN US.