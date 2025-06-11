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Карлайл раскрыл состояние Халибёртона перед решающим третьим матчем с «Оклахомой»

Карлайл раскрыл состояние Халибёртона перед решающим третьим матчем с «Оклахомой»
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл в преддверии третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» высказался о состоянии разыгрывающего Тайриза Халибёртона.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю, что он испытывает определённый дискомфорт, присутствуют неприятные ощущения, но с каждым днём ему становится всё лучше. Не думаю, что он сам станет говорить об этом.

Сейчас наступил тот момент, лучше которого трудно представить: атмосфера, интерес, новые возможности, возвращение домой — столько всего захватывающего! Хотя у пары ребят есть некоторые проблемы с формой, думаю, ничто не сможет помешать им выйти на поле и принять участие в матче», — цитирует Карлайла ESPN US.

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