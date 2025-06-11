«Опустимся до уровня чемпионата Германии». Гомельский назвал проблему Единой лиги

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ, отметив яркую игру в полуфинальных сериях и финале. Кроме того, специалист поделился мнением о следующем сезоне чемпионата.

«Прошедший сезон средний. Я не могу сказать, что это был очень хороший и интересный сезон. Итоги сезона по первым четырём командам были ясны с самого начала. Единственная команда, которая могла бы внести какую-то суматоху в распределение места – «Уралмаш». Немного не хватило. Остальное предсказуемо. Всё познаётся в сравнении. Полуфиналы и финал были интересными, зрелищными, азартными. А регулярка, к сожалению, нет.

Предстоящий сезон? Понятно, что стоит задача вернуть представительство. Говорить о том, что снова будут нероссийские команды – преждевременно и супероптимистично. Я в это не верю. Но хотелось бы видеть в Единой лиге ВТБ 14 участников как минимум. Не 12, а 14. Осталось 10 после того, как «Самара» заявила, что будет участвовать, а трудности преодолены. Где взять ещё четыре, которые посредине сезона не заявят, что у них кончилось финансирование и они больше играть не могут. Вот это проблема, которая стоит перед Кущенко и компанией. Решат за лето – честь им и хвала. Не решат – играть чемпионат Единой лиги ВТБ в 10 командах. Это получается 36 игр, а потом плей-офф. Мы опустимся до уровня чемпионата Германии», – приводит слова Гомельского «Советский спорт».

Напомним, чемпионом в завершившемся сезоне Единой лиги стал московский ЦСКА, победивший петербургский «Зенит» в шести матчах финала. Для армейцев этот титул стал вторым подряд.

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