Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт ESPN US предположил, какой клуб НБА подойдёт Егору Дёмину

Эксперт ESPN US предположил, какой клуб НБА подойдёт Егору Дёмину
Комментарии

Эксперт ESPN US Джонатан Гивони поделился прогнозом относительно выбора российского игрока Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. К своему прогнозу эксперт подошёл с учётом двух вариантов: выбора команд исходя из их потребностей и выбора наилучшего игрока из имеющихся. По мнению специалиста, Егор будет выбран под 11-м номером.

«У «Портленд Трэйл Блэйзерс», похоже, нет каких-либо сиюминутных потребностей, которые можно было бы удовлетворить за счёт игрока, задрафтованного в этом диапазоне, но их может заинтриговать идея получить такого крупного защитника, как Дёмин, который обладает габаритами и универсальностью и может расти вместе с молодым ядром «Портленда» в долгосрочной перспективе», — говорится в материале Гивони.

Материалы по теме
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android