Эксперт ESPN US предположил, какой клуб НБА подойдёт Егору Дёмину

Эксперт ESPN US Джонатан Гивони поделился прогнозом относительно выбора российского игрока Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. К своему прогнозу эксперт подошёл с учётом двух вариантов: выбора команд исходя из их потребностей и выбора наилучшего игрока из имеющихся. По мнению специалиста, Егор будет выбран под 11-м номером.

«У «Портленд Трэйл Блэйзерс», похоже, нет каких-либо сиюминутных потребностей, которые можно было бы удовлетворить за счёт игрока, задрафтованного в этом диапазоне, но их может заинтриговать идея получить такого крупного защитника, как Дёмин, который обладает габаритами и универсальностью и может расти вместе с молодым ядром «Портленда» в долгосрочной перспективе», — говорится в материале Гивони.

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