11 июня начинается заключительный этап чемпионата России по баскетболу 3х3

В среду, 11 июня, в Краснодарском крае, в спортивном парке посёлка Сириуса, начнётся восьмой и заключительный этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Расписание первого игрового дня заключительного этапа:
14:35 мск — Bionord — «ЦСП Обнинск»
14:55 мск — МАИ-МБА — «Металлург»
15:20 мск — Stella Pro — «Лузалес»
15:45 мск — Boinord Pro — Khimki Power
15:25 мск — Bionord — «Автодор Москва»
16:45 мск — МАИ-МБА — «Десятка» Москва
17:10 мск — Stella Pro — «Московский»
17:35 мск — Bionord Pro — «Курчатов»
19:00 мск — «Автодор Москва» — «ЦСП Обнинск»
19:25 мск — «Десятка» Москва — «Металлург»
19:50 мск — «Московский» — «Лузалес»
20:20 мск — «Курчатов» — Khimki Power.
Турнир пройдёт в два дня и закончится 12 июня, в четверг.