11 июня начинается заключительный этап чемпионата России по баскетболу 3х3

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В среду, 11 июня, в Краснодарском крае, в спортивном парке посёлка Сириуса, начнётся восьмой и заключительный этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание первого игрового дня заключительного этапа:

14:35 мск — Bionord — «ЦСП Обнинск»

14:55 мск — МАИ-МБА — «Металлург»

15:20 мск — Stella Pro — «Лузалес»

15:45 мск — Boinord Pro — Khimki Power

15:25 мск — Bionord — «Автодор Москва»

16:45 мск — МАИ-МБА — «Десятка» Москва

17:10 мск — Stella Pro — «Московский»

17:35 мск — Bionord Pro — «Курчатов»

19:00 мск — «Автодор Москва» — «ЦСП Обнинск»

19:25 мск — «Десятка» Москва — «Металлург»

19:50 мск — «Московский» — «Лузалес»

20:20 мск — «Курчатов» — Khimki Power.

Турнир пройдёт в два дня и закончится 12 июня, в четверг.