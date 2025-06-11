Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алекса Аврамович оценил уровень Единой лиги после решения покинуть ЦСКА

Алекса Аврамович оценил уровень Единой лиги после решения покинуть ЦСКА
Комментарии

Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ. Как считает Алекса, это один из сильнейших турниров в Европе.

«Единая лига ВТБ является одним из сильнейших турниров в Европе. Считаю победу в турнире почётной, я горжусь тем, что провёл сезон в такой команде, как ЦСКА. В Европе все, кто интересуется баскетболом, знают, насколько это большой клуб и какие цели он перед собой ставит. Я бы выделил также «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» — это очень сильные команды», — приводит слова Аврамовича ТАСС.

Ранее Аврамович сообщил, что покинет московский ЦСКА, в который он перешёл перед сезоном-2024/2025. Сербский разыгрывающий продолжит карьеру в «Дубае».

Материалы по теме
Единая лига? Нет, спасибо. Уход Аврамовича — как симптом отстранения России от еврокубков
Единая лига? Нет, спасибо. Уход Аврамовича — как симптом отстранения России от еврокубков

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android