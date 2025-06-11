Алекса Аврамович оценил уровень Единой лиги после решения покинуть ЦСКА

Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ. Как считает Алекса, это один из сильнейших турниров в Европе.

«Единая лига ВТБ является одним из сильнейших турниров в Европе. Считаю победу в турнире почётной, я горжусь тем, что провёл сезон в такой команде, как ЦСКА. В Европе все, кто интересуется баскетболом, знают, насколько это большой клуб и какие цели он перед собой ставит. Я бы выделил также «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» — это очень сильные команды», — приводит слова Аврамовича ТАСС.

Ранее Аврамович сообщил, что покинет московский ЦСКА, в который он перешёл перед сезоном-2024/2025. Сербский разыгрывающий продолжит карьеру в «Дубае».

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