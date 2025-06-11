Телерейтинг второй игры финала «Оклахома» — «Индиана» стал самым низким со времён «пузыря»

Второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс» (121:107) посмотрели 8,76 млн зрителей на канале ABC, что стало наименьшим показателем для второй игры финала со времён серии «Майами Хит» – «Лос-Анджелес Лейкерс», проходившей в так называемом «пузыре» в 2020 году (6,78 млн). Об этом информирует Sportsmediawatch.com.

Кроме того, рейтинг второго матча между «Оклахомой» и «Индианой» снизился на 29% по сравнению со второй игрой «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в прошлом сезоне (12,31 млн).

Также отмечается, что это второй раз после «пузыря» (за время подсчёта рейтинга с 1988 года), когда оба первых матча не достигли отметки в 9 млн зрителей. Первую игру между «Индианой» и «Оклахомой» посмотрели 8,91 млн зрителей.

Напомним, после первых двух матчей счёт в серии между «Оклахомой» и «Индианой» равный – 1-1.

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