Понкрашов предположил, останется ли Паскуаль в «Зените» после поражения в финале с ЦСКА

Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов высказал мнение, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль продолжит работу в клубе из Санкт-Петербурга.

— Как считаете, Хавьер Паскуаль останется в «Зените»?

— Каждый год ходят разговоры о том, что он уйдёт или он останется, у него много предложений из Евролиги. Всё выглядит так, как будто он останется и продолжит свою работу, потому что каждый год он собирает приятный коллектив, который радует и качественной игрой, и результатами, — приводит слова Понкрашова издание «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место, уступив в финале московскому ЦСКА.

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