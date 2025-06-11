Эксперт назвал команду НБА, которая на драфте-2025 должна выбрать Егора Дёмина

Эксперт ESPN US Джереми Ву дал прогноз относительно выбора 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. К своему прогнозу эксперт подошёл с учётом двух вариантов: выбора команд исходя из их потребностей и выбора наилучшего игрока из имеющихся. По мнению специалиста, Егор будет выбран под 13-м номером.

«Возможность заполучить такого талантливого атакующего игрока, как Дёмин, так поздно должна быть привлекательной для любой команды, независимо от потребностей. Умеющие обращаться с мячом игроки с его габаритами и видением площадки встречаются редко, что создаёт вероятность, что его имя будет названо раньше.

Если он улучшит бросок, это откроет ему путь к тому, чтобы расширить роль на периметре. «Хоукс» не обязательно нужен игрок его типа, но такой талант, безусловно, заслуживает пристального внимания», — говорится в материале Ву.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: