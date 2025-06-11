Андрей Ватутин оценил выступление ЦСКА в завершившемся сезоне Единой лиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги завершившегося сезона Единой лиги ВТБ, по итогам которого красно-синие завоевали чемпионство. Также Ватутин отметил выступление фарм-клуба армейцев, завоевавшего серебряные медали в Суперлиге.

«Это был невероятно тяжёлый сезон, особенно плей офф, он был, наверное, самым конкурентоспособным в истории Единой лиги ВТБ. Можно ли сказать, что школа ЦСКА сейчас доминирует? ЦСКА выиграл Единую лигу и доминирует в ней. Хочу напомнить, что наша молодёжка заняла второе место в Суперлиге — это невероятный успех для фарм-клуба, потому что никогда такие команды не добирались до финала», — сказал Ватутин «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА стал чемпионом Единой лиги сезона-2024/2025, одолев в финале «Зенит» (4-2 в серии).

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