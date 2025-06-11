Кевин Дюрант ответил пользователю после вопроса о хейтерах

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант на своей странице в социальных сетях ответил болельщику, который предложил ему чаще общаться со своими поклонниками.

«Почему ты не общаешься с людьми, которые тебя поддерживают? Ты всегда отвечаешь хейтерам», — написал пользователь.

«О чём мы можем говорить? Какой я замечательный? О моих самых памятных моментах, о том, кто лучше всех меня охраняет? Я не хочу об этом говорить», — ответил Кевин.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

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Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: