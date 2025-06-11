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Алекса Аврамович назвал мечту, которая у него исполнилась в России

Алекса Аврамович назвал мечту, которая у него исполнилась в России
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Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович поделился мнением о завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ, по итогам которого ЦСКА стал чемпионом. В финале соревнований армейцы в шести матчах победили «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Выиграть чемпионство в России — сбывшаяся мечта? Да. Учитывая, что мы не участвовали в Евролиге, с самого начала сезона показали, что у нас серьёзная команда, которая может выиграть всё в России — Единую лигу ВТБ, Суперкубок. Мы продемонстрировали серьёзный, безупречный баскетбол в конце сезона. Наша защита была очень сильной, а нападение делало свою работу.

Могу ли сказать, что этот сезон был самым ярким для меня? Определённо! Вместе со всей командой поздравляю всех болельщиков, которые нас поддерживали», — приводит слова Аврамовича «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Аврамович покинет ЦСКА и продолжит карьеру в «Дубае».

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