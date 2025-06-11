Владимир Гомельский предположил, каким будет ход ЦСКА на трансферном рынке

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением относительно того, каким может быть следующий шаг московского ЦСКА на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что армейцев покинет Алекса Аврамович. Также сообщалось, что из клуба может уйти тяжёлый форвард Амат М'Бай. Кроме того, говорилось, что в ЦСКА может перейти разыгрывающий Антониус Кливленд, который сейчас выступает за «Локомотив-Кубань».

«Объявление об уходе из команды Алексы Аврамовича и Амата М'Бая меня расстроило. Антониус Кливленд не является прямой заменой ни тому, ни другому. Значит, менеджмент клуба будет искать комбогарда и мощного форварда», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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