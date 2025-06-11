«Я сказал себе». Шакил О'Нил вспомнил, как готовился к первому сезону в «Лейкерс»

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил вспомнил о своём настрое после перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1996 году в качестве свободного агента.

«Я сказал себе [после поражения в финале 1995 года]: «Если я когда-нибудь вернусь, то должен выступить так мощно, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто здесь чемпион. Мне нужно было что-то доказать и подать пример.

Это было необходимо сделать, потому что если бы мы не выиграли этот первый матч, нас, скорее всего, разделили бы, и разговоров вокруг было бы гораздо больше негативных», — цитирует О'Нила Lakers Daily.