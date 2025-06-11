«Это ключевой фактор». Инсайдер прояснил вопрос с возможным обменом Кевина Дюранта

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст поделился мнением о ситуации с форвардом «Финикс Санз» Кевином Дюрантом.

«Я действительно верю, что Кевин Дюрант будет обменян в ближайшие недели. Есть несколько команд, которые заинтересованы в Дюранте. Ключевой момент заключается в следующем: у Кевина остался один год по контракту. Захочет ли он заключить продление? И захочет ли он участвовать в сделке. Захотят ли «Санз» его задействовать? Это ключевой фактор», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

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Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА: